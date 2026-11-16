JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische politie heeft een onderzoek geopend naar de arrestaties van aanhangers van de Arabische partij Ra'am op verkiezingsdag, meldt nieuwssite Times of Israel. In Israëlische media werd zondag gemeld dat die arrestaties plaatsvonden naar aanleiding van een tip van het kantoor van premier Benjamin Netanyahu. Oppositieleiders spreken van een couppoging.

Drie verdachten werden op verkiezingsdag opgepakt. Netanyahu claimde daarna direct dat de Arabische partijen probeerden om verkiezingsfraude te plegen. De politie vond daar geen bewijs voor en liet de verdachten weer vrij.

De oppositie denkt nu dat er sprake was van een vooropgezet plan van Netanyahu om de uitslag van de verkiezingen in twijfel te kunnen trekken. Oppositieleider Gadi Eisenkot, die momenteel probeert een regering te vormen zonder Netanyahu, verklaarde zondag al dat Netanyahu geen minuut langer meer aan de macht kan blijven.

Inlichtingenbron

Volgens Channel 12 was het Netanyahu's stafchef Ido Norden die de avond voor de verkiezingen de politie belde. Hij wees ze op een inlichtingenbron die informatie had over de drie personen die later werden opgepakt. De inlichtingenbron zou een oud-medewerker van Netanyahu's kantoor zijn geweest.

Netanyahu's partij Likoed heeft alle aantijgingen ontkend.

Likoed werd wel de grootste partij bij de verkiezingen, maar het blok van Netanyahu kreeg geen meerderheid. De Arabische partijen haalden een historisch hoog zetelaantal en spelen daardoor een belangrijke rol bij de formatie. Zij hebben hun steun uitgesproken voor Eisenkot.