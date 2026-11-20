LUBLIN (ANP/RTR) - De Poolse autoriteiten onderzoeken berichten over zeker twee onbekende objecten die zouden zijn neergekomen nabij de grens met Oekraïne. Het onderzoek volgt nadat het leger had gemeld dat het Poolse luchtruim mogelijk was geschonden tijdens Russische aanvallen op Oekraïne.

"We bevestigen het neerkomen van een ongeïdentificeerd object in het dorp Nowy Lipowiec", schreef het Openbaar Ministerie van Lublin op X. "Berichten over mogelijk nog meer objecten in de regio worden door de relevante diensten onderzocht." Nowy Lipowiec ligt ongeveer 60 kilometer van de Oekraïense grens.

De Poolse minister van Binnenlandse Zaken Marcin Kierwiński meldt dat op drie locaties onderzoek gaande is in verband met schendingen van het Poolse luchtruim.

Russische raket

Volgens de autoriteiten is het nog te vroeg om vast te stellen wat de objecten precies zijn. Een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht zei dat het waarschijnlijk gaat om een Russische raket die het Poolse grondgebied is binnengekomen.

Ook de Poolse minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz vermoedt dat de objecten uit Rusland afkomstig zijn. Waarschijnlijk gaat het onder meer om een raket van het type Kh-101, zei hij tegen verslaggevers.

Volgens Kosiniak-Kamysz is het geen toeval dat de schendingen plaatsvinden nu de zogenaamde Coalition of the Willing vrijdag een oefening houdt in Polen. De minister benadrukte dat de oefening volgens plan doorgaat. Ook kondigde hij aan dat Polen de NAVO om extra steun aan de oostflank zal vragen.