Poolse premier pleit voor respect na WOII-rel met Oekraïne

GDAŃSK (ANP/AFP) - De Poolse premier Donald Tusk heeft op een conferentie over het herstel van Oekraïne in zijn land gepleit voor "wederzijds respect" tussen Polen en Oekraïne. De buurlanden zijn verwikkeld in een diplomatieke ruzie en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is zelf niet naar Gdańsk gekomen.

Het conflict draait om een besluit van Zelensky om een legereenheid te vernoemen naar een omstreden verzetsgroep uit de Tweede Wereldoorlog. Die vocht tegen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie, maar wordt ook verantwoordelijk gehouden voor gruweldaden tegen Poolse burgers. De nationalistische president van Polen, een rivaal van de pro-Europese premier Tusk, reageerde boos en besloot Zelensky een hoge Poolse onderscheiding af te pakken.

De rel overschaduwt de conferentie in Gdańsk, waar rekening wordt gehouden met onrust. Poolse ultranationalisten riepen op tot anti-Oekraïense protesten en zwaarbewapende agenten hebben uit voorzorg de omgeving afgezet.