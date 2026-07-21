President Iran meldt steeds meer 'interactie' met gewonde leider

TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt steeds meer "interactie" te hebben met de opperste leider Mojtaba Khamenei. Die raakte aan het begin van de Iranoorlog gewond en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen.

Het contact "neemt met de dag toe en moet verder worden uitgebreid, zodat we onze problemen onder zijn leiding kunnen oplossen", aldus Pezeshkian in een video bij staatsmedia. Er vindt al maanden speculatie plaats over de gezondheid van Khamenei. Hij liep bij de Amerikaans-Israëlische aanvallen van 28 februari ernstige verwondingen op aan zijn gezicht en benen, zeiden bronnen eerder. Diezelfde aanvallen kostten het leven van zijn vader Ali Khamenei, de toenmalige opperste leider.

Sinds Khamenei op 8 maart zijn vader opvolgde, heeft hij alleen schriftelijke verklaringen uitgegeven. Volgens bronnen worden geen beelden of audio-opnames gedeeld wegens gezondheids- en veiligheidsoverwegingen.