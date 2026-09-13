President Iran: willen oorlogsbladzijde omslaan in band met VAE

NEW DELHI (ANP/AFP) - Iran en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) willen de onderlinge relaties verbeteren, nadat deze ernstig waren verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei de Iraanse president Masoud Pezeshkian na een ontmoeting met sjeik Khaled bin Mohamed bin Zayed Al ‌Nahyan, de kroonprins van Abu Dhabi.

"Voor het eerst sinds de oorlog en de incidenten in de Perzische Golf hebben we een constructieve uitwisseling gehad met de kroonprins van Abu Dhabi", zei Pezeshkian. De twee ontmoetten elkaar in India, in de marge van een BRICS-top, een internationaal samenwerkingsverband. "Er is afgesproken dat we de bladzijde omslaan, naar de toekomst kijken en die samen zullen opbouwen."

Nadat Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran in februari de oorlog hadden ontketend, reageerde Teheran met tegenaanvallen in de regio. De VAE werden daarbij zwaar getroffen. In augustus kondigden de VAE aan de handels- en financiële betrekkingen met Iran op te schorten.