Raket Blue Origin explodeert tijdens test

CAPE CANAVERAL (ANP/RTR) - Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test in Cape Canaveral ontploft. Tijdens een zogeheten hot-fire-test deed zich een "afwijking" voor, aldus het bedrijf, dat meldt dat alle betrokken personeelsleden in veiligheid zijn.

Een hot-fire-test is een soort generale repetitie waarbij alle systemen worden doorlopen terwijl de raket verankerd is. Op beelden op sociale media is te zien hoe aan de voet van de New Glenn-raket vlammen ontstaan die snel hoger worden, waarna de raket ontploft.

Blue Origin heeft miljarden dollars en ongeveer tien jaar gestoken in de ontwikkeling van New Glenn, een 29 verdiepingen hoge raket met een herbruikbare eerste trap, in een poging te concurreren met de Falcon en Starship van SpaceX.