Ramiro Valdés, sleutelfiguur in Cubaanse revolutie, overleden

HAVANA (ANP/AFP) - Ramiro Valdés, een nauwe medewerker van de gebroeders Fidel en Raúl Castro, is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel bekendgemaakt. De Castro's waren toonaangevende figuren in de Cubaanse revolutie, die in 1959 eindigde met de afzetting van dictator Fulgencio Batista.

Valdés richtte als minister van Binnenlandse Zaken de beruchte G2 op, de inlichtingendienst van de eilandstaat. Hij was een van de weinige Cubanen die de titels Commandant van de Revolutie en Held van de Republiek Cuba droeg. Bij openbare gelegenheden verscheen hij steevast in militair uniform, al was hij sinds eind vorig jaar niet meer in het openbaar verschenen.

Samen met voormalig president Raúl Castro, die onlangs 95 werd, was Valdés een van de laatst overgebleven deelnemers aan de expeditie met het jacht Granma op 2 december 1956, die het begin markeerde van de Cubaanse revolutie.

Tijdens de guerrillastrijd tegen Batista, onder leiding van de in 2016 overleden Fidel Castro, fungeerde hij als tweede in bevel naast de Argentijnse revolutionair Che Guevara.