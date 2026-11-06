BERLIJN (ANP) - De opwarming van de aarde kan in theorie rond 2050 tot stilstand worden gebracht, bij een opwarming van circa 1,7 graden ten opzichte van de pre-industriële tijd, concluderen onderzoekers van Climate Analytics in een vrijdag verschenen rapport. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten er twee dingen gebeuren: fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen moeten zo snel mogelijk worden afgebouwd én de uitstoot van methaangas en andere broeikasgassen die relatief kort in de atmosfeer blijven hangen moet nu echt worden aangepakt.

Qua methaan valt in de landbouw nog het meeste te winnen: het gaat volgens het rapport om bijna de helft (48 procent) van de reducties die mogelijk zijn. Methaan komt onder meer vrij bij rijstteelt en in de veehouderij. Koeien en andere herkauwers produceren het krachtige broeikasgas in hun pens en boeren het uit. Ook de afvalsector kan een belangrijke bijdrage leveren. Daarna volgt de energiesector. Als die in de loop van de eeuw overstapt op duurzame energiebronnen als zon en wind, stoppen methaanlekken op bijvoorbeeld gaswinningslocaties vanzelf, beredeneren de onderzoekers.

Er zijn geen sluipweggetjes, is de boodschap van analist Anna Kanduth. "Op ieder terrein is de hoogst mogelijke ambitie nodig", zegt ze aan de vooravond van de volgende VN-klimaattop. Die begint maandag in het Turkse Antalya.

Het rapport laat vooral zien wat er op papier mogelijk is. De praktijk blijkt vaak weerbarstig. Zo is van het effectief verminderen van methaanuitstoot vooralsnog geen sprake. Op de klimaattop in Glasgow van vijf jaar geleden tekenden 159 landen en de EU een belofte om deze uitstoot tegen 2030 met zeker 30 procent te verlagen. "De emissies blijven stijgen", stelt Climate Analytics echter vast. "Overheden moeten dat gat dichten."

Methaan is na CO2 het belangrijkste broeikasgas dat de huidige opwarming van de aarde veroorzaakt. Er zit veel minder van in de atmosfeer, maar het opwarmende effect van een methaanmolecuul is op een tijdschaal van twintig jaar ruim tachtig keer zo groot als dat van een CO2-molecuul. Doordat methaan veel korter in de atmosfeer blijft, valt met reducties van dit broeikasgas op korte termijn veel opwarming te voorkomen, leggen de wetenschappers uit.