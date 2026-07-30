Rebeca Grynspan lijkt favoriet voor functie VN-chef

NEW YORK (ANP/RTR) - De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebeca Grynspan lijkt vooralsnog de grootste kanshebber om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. Dat blijkt volgens persbureau Reuters uit een eerste niet-bepalende stemming van de VN-raad die donderdag achter gesloten deuren werd gehouden. Het persbureau beroept zich op twee anonieme diplomaten.

Tien van de vijftien lidstaten van de raad zouden een aanmoedigingsstem voor Grynspan hebben uitgebracht. Haar belangrijkste tegenkandidaten zijn de Guyanese oud-minister Carolyn Rodrigues-Birkett en voorzitter van de internationale atoomwaakhond IAEA Rafael Grossi. Zij zouden respectievelijk negen en zeven voorstemmen hebben gekregen.

Onduidelijk is hoe de uiteindelijke stemming zal verlopen. De vijf permanente leden van de raad hebben nog geen voorkeur uitgesproken. Hun veto kan een kandidaat nog in de weg staan.

António Guterres

Naar verwachting volgen er in augustus en september vergelijkbare stemmingen, waaruit middels een kleurcode op het biljet ook moet blijken wie de voorkeur geniet van de permanente lidstaten. Daarna volgt een stemronde waarin een kandidaat formeel wordt aangedragen. Een definitieve datum daarvoor is nog niet vastgesteld.

De tweede vijfjarige termijn van de huidige VN-chef António Guterres verloopt eind dit jaar. Zijn opvolger begint direct op 1 januari.