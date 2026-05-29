Rechter beveelt verwijdering naam Trump van Kennedy Center

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft de verwijdering bevolen van de naam van president Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts. De naam van het prestigieuze cultuurcentrum kan volgens de rechter niet worden gewijzigd zonder tussenkomst van het Congres.

De regering-Trump moet van de rechter alle fysieke borden met de naam Trump verwijderen en binnen veertien dagen alle verwijzingen naar een Trump Kennedy Center van officiële materialen schrappen. De president nam vorig jaar de leiding van de instelling in Washington over. Het bestuur maakte onder zijn leiding bekend de naam van Trump toe te voegen.

Het Kennedy Center opende in 1971 als een "levend eerbetoon" aan de in 1963 doodgeschoten president John F. Kennedy. "De oprichtingswet van het Kennedy Center maakt glashelder dat het centrum naar president Kennedy vernoemd moet worden en dat het geen andere formele naam of openbaar monument mag dragen op basis van een eenzijdig besluit van het bestuur", aldus de rechter.

Rechtszaak

Hij stelt dat het Congres het Kennedy Center zijn naam heeft gegeven en dat "alleen het Congres die kan veranderen". De rechtszaak was aangespannen door de Democraat Joyce Beatty. Zij zit in het bestuur van het centrum en is lid van het Huis van Afgevaardigden.

De rechter houdt voorlopig ook de tijdelijke sluiting van het centrum voor podiumkunsten tegen. Trump kondigde in februari aan dat de instelling vanaf 4 juli, de Amerikaanse nationale feestdag, twee jaar dicht zou gaan voor renovatiewerkzaamheden. Voor de renovaties is een bedrag van meer dan 250 miljoen dollar gereserveerd.