WASHINGTON (ANP/RTR) - Het East Potomac Park in Washington mag niet worden gesloten om er een golfbaan voor professionele golfers van te maken, zoals de Amerikaanse president Trump wil. Dat heeft een rechter bepaald, nadat een groep genaamd DC Preservation League een zaak had aangespannen.

Trump had op sociale media aangekondigd dat het park vijftien maanden dicht zou gaan en dat de huidige golffaciliteiten zouden worden veranderd in "een van de beste en spectaculairste golfbanen waar ook ter wereld".

Rechter Ana Reyes achtte het onjuist dat de regering voor ogen had om "een historisch park, dagelijks genoten door inwoners van Washington van allerlei pluimage" te sluiten. Volgens haar worden met de plannen verschillende wetten overtreden.