Regeringspartij VK kiest Burnham als nieuwe leider en premier

LONDEN (ANP) - De Britse regeringspartij Labour heeft Andy Burnham zoals verwacht gekozen als nieuwe leider en daarmee ook als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt Keir Starmer op, die vorige maand onder druk zijn vroegtijdige aftreden aankondigde.

Voordat de procedure van Labour voor de opvolging van Starmer begon, werd al duidelijk dat Burnham de gedoodverfde winnaar was. De 56-jarige politicus meldde zich uiteindelijk als enige kandidaat met de benodigde steun voor de topfunctie. Labour maakte vrijdag tijdens een speciale partijconferentie in Londen bekend dat Burnham aan alle eisen voldoet. Burnham wordt maandag premier.