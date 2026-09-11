Republikeinen zetten Vance in de spotlight, Trump sluit af

DALLAS (ANP/AFP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse partijcongres de centrale toespraak gehouden. Daarin zette hij de traditionele familie centraal en haalde hij uit naar de "gestoorde" Democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering-Trump.

Aangezien Donald Trump zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen, geldt Vance als een belangrijke kandidaat om hem op te volgen. In het publiek scandeerden mensen tijdens zijn speech het nummer 48, verwijzend naar de 48e president van de Verenigde Staten die Vance zou kunnen worden. De vicepresident liet daarop weten dat de partij zich eerst moest richten op de tussentijdse verkiezingen in november.

Trump, die zich nog niet heeft uitgelaten over zijn opvolging, sloot de avond in Dallas af met een voor zijn doen korte toespraak. Hij liet het publiek onder meer trouw aan hem beloven en grapte dat mensen die niet gaan stemmen naar de hel gaan.