Rode Kruis: gevaar van overstromingen Nepal nog niet geweken

KATHMANDU (ANP) - De overstromingen in de Nepalese regio Rasuwa zijn nog niet voorbij, waarschuwt het Rode Kruis. Volgens de hulporganisatie is het gevaar nog niet geweken voor de mensen die stroomafwaarts aan de overstroomde rivieren wonen.

Bij de overstromingen zijn zeker 95 mensen omgekomen, maar mogelijk loopt dat aantal nog verder op. Reddingswerkers zoeken naar vermisten. Het Rode Kruis zegt dat Nepalese teams van de organisatie klaarstaan om hulpgoederen uit te delen. Veel huizen, wegen en andere infrastructuur, zoals bruggen, zijn beschadigd of zelfs volledig ingestort.

Ook coördineert het Rode Kruis de bloedvoorraden in Nepal. Volgens de hulporganisatie is er op dit moment genoeg bloed in de lokale ziekenhuizen aanwezig om alle gewonden te helpen.