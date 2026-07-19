Rubio roept Cuba op 700 politieke gevangenen vrij te laten

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft Cuba opgeroepen om direct meer dan 700 politieke gevangenen vrij te laten. De oproep komt op hetzelfde moment dat een prominente Cubaanse dissident en kunstenaar in Miami is aangekomen, na vijf jaar in de gevangenis te hebben gezeten.

In een verklaring bevestigde Rubio de aankomst van kunstenaar Luis Manuel Otero Alcántara in de Verenigde Staten. Hij voegde daaraan toe dat de Verenigde Staten de "onmiddellijke vrijlating van de meer dan 700 onterecht vastzittende politieke gevangenen die door het regime worden vastgehouden" eisen.

"De internationale gemeenschap moet stoppen met het wegkijken van de mensenrechtenschendingen door het Cubaanse regime en zich bij ons aansluiten om een einde te eisen aan hun onderdrukking", aldus Rubio.