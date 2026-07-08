BEIJING (ANP) - Na afloop van de zoek- en reddingsoperaties is bevestigd dat minstens 21 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving in de westelijke Chinese provincie Gansu, meldt staatspersbureau Xinhua. De aardverschuiving trof dinsdagochtend vroeg een vallei in het district Tanchang. Daardoor kwamen 33 mensen vast te zitten.

De meeste slachtoffers waren inwoners van nabijgelegen dorpen die als tijdelijke arbeidskrachten werkten bij een staatsbosbouwbedrijf dat het gebied van de vallei beheert. De bergachtige regio, met zijn steile valleien en rivieren die het landschap doorkruisen, is gevoelig voor natuurrampen zoals plotselinge overstromingen en aardverschuivingen, vooral tijdens het regenseizoen.

Dinsdag werd China op meerdere plekken door noodweer getroffen, met veel wind en regen, al was de exacte omvang ervan onduidelijk. Volgens Xinhua werden de steden Huangshi, Huanggang, Ezhou en Xianning, alle even ten zuidoosten van Wuhan, getroffen door windstoten met snelheden tot 150 kilometer per uur.