Rusland: doden en gewonden door Oekraïense aanvallen

KYIV (ANP/RTR/AFP) - Bij Oekraïense aanvallen op Rusland zijn zeker drie doden en acht gewonden gevallen, melden de Russische autoriteiten. Volgens The Kyiv Independent heeft Oekraïne onder meer aanvallen uitgevoerd op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim, olie-infrastructuur en een logistiek centrum van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland.

Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft het land 223 Oekraïense drones neergehaald in de nacht van woensdag op donderdag.

Het Russische persbureau Interfax meldt dat de Russische krijgsmacht de Oekraïense havenstad Odesa heeft gebombardeerd. Daarbij zou infrastructuur zijn aangevallen die wordt gebruikt voor militair vrachtvervoer. Volgens de Oekraïense nieuwssite Ukrainska Pravda zijn ook een kantoorgebouw, huizen en auto's geraakt. Er zijn geen meldingen gedaan van gewonden.