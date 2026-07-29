Rusland: geen mobilisatie nodig dankzij 200.000 legerrekruten

MOSKOU (ANP) - Zo'n 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in de strijdkrachten te dienen, waarmee het leger "volledig aan zijn personeelsbehoeften heeft voldaan". Dat zei oud-president Dmitri Medvedev, tegenwoordig vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad, in een op Telegram geplaatste video.

Daarmee ontkrachtte Medvedev Oekraïense beweringen dat Moskou een nieuwe mobilisatie voorbereidt om zware verliezen op het slagveld aan te vullen. "Ik wil nogmaals benadrukken dat er absoluut geen behoefte is aan mobilisatie. Dit is een leugen die door de vijand wordt verspreid, die zelf kampt met een tekort aan personeel", aldus Medvedev.

Rusland biedt hoge aanmeldpremies en salarissen om toetreding tot het leger aantrekkelijk te maken.

Volgens waarnemers heeft Oekraïne een ernstig tekort aan manschappen aan het front. Er zijn meldingen van desertie, verzet tegen rekrutering en pogingen om de militaire dienstplicht te ontlopen door middel van omkoping.