SEBASTOPOL (ANP/AFP/RTR) - Oekraïne heeft voor de tweede dag op rij de Krimbrug aangevallen, aldus de gouverneur van het bezette gebied, Sergej Aksjonov. De bijna 20 kilometer lange Krimbrug verbindt het schiereiland met Rusland. "De vijand heeft de Krimbrug opnieuw aangevallen. Het verkeer is stilgelegd", aldus Aksjonov op Telegram.

Details over de aanval deelde hij niet. In de nacht van zondag op maandag werd de Krimbrug volgens de Russische autoriteiten getroffen door drones. De brug bleef maandag zeventien uur lang dicht voor verkeer, maar halverwege de avond was er weer één rijstrook open voor automobilisten. Ook het treinverkeer werd toen weer hervat.

Sinds de grootschalige Russische invasie van Oekraïne is de brug meermaals doelwit geweest van soms grote aanvallen.

De brug is strategisch van belang voor het Russische leger, maar ook een symbolisch doelwit, omdat deze werd aangelegd nadat Rusland in 2014 het Oekraïense schiereiland annexeerde.