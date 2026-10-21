Rusland laat Amerikaanse gevangene vrij na verzoek Trump

MOSKOU (ANP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft bekendgemaakt dat zijn land de Amerikaanse gevangene Stephen Hubbard vrijuit laat gaan, melden Russische media. De stap volgt na een verzoek van de Amerikaanse president Donald Trump.

Poetin zei tegen de Amerikaanse gezant Steve Witkoff dat Hubbard op het vliegveld wacht om met hem terug naar de Verenigde Staten te vliegen. Witkoff bedankte Poetin voor de vrijlating. De gezant is in Sint-Petersburg om met Poetin te praten over de oorlog met Oekraïne.

Volgens Washington werd de 74-jarige Hubbard onterecht vastgehouden. Hij werd in 2024 veroordeeld tot bijna zeven jaar cel voor deelname als huurling aan de oorlog in Oekraïne. Hij zou na de Russische inval in februari 2022 hebben getekend bij de Oekraïense strijdkrachten en werd in april dat jaar gevangengenomen door de Russische krijgsmacht.