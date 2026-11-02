MOSKOU/KYIV (ANP/RTR) - De benarde Oekraïense stad Olesjky kan maandelijks humanitaire hulptransporten verwachten, zegt bezetter Rusland. Dat zou het land met bemiddelaar Melania Trump hebben afgesproken nu niet alle inwoners een gevechtspauze hebben aangegrepen om een veilig heenkomen te zoeken.

"Er zijn nog steeds mensen in Olesjky die hulp nodig hebben", zei de Russische ombudsvrouw Jana Lantratova maandag. Het was de bedoeling tijdens het bestand van de afgelopen dagen 750 mensen te evacueren, maar volgens haar waren het er aanzienlijk minder.

Het leven in Olesjky, op de linkeroever van de Dnipro, is sinds de Russische inval in februari 2022 steeds moeilijker geworden. Overal liggen mijnen en zijn drones op jacht. Inwoners kampen al maanden met tekorten aan voedsel, water en medicijnen. Na bemiddeling van de paus en de Amerikaanse first lady kwamen Oekraïne en Rusland een zesdaags staakt-het-vuren overeen om Olesjky te helpen.