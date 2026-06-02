MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - De Russische geheime dienst FSB zegt een grootschalige operatie van buitenlandse inlichtingendiensten te hebben ontdekt, waarbij spyware was geïnstalleerd op de telefoons van hoge functionarissen. Hierdoor kon volgens de FSB in het geheim informatie worden verzameld.

De geheime dienst noemde geen specifieke landen die bij de operatie betrokken waren, maar een woordvoerder geeft aan dat de personen die werden afgeluisterd op sanctielijsten van de VS en de Europese Unie staan.

De spyware waar het om gaat kan gegevens stelen, gesprekken afluisteren en de omgeving van de apparaten monitoren om zo gevoelige informatie te verkrijgen.

Rusland maakt zich al langer zorgen dat gevoelige informatie kwetsbaar is voor buitenlandse spionage. Zo willen de autoriteiten af van de populaire berichtenapp Telegram, omdat buitenlandse inlichtingendiensten berichten zouden kunnen inzien en gebruiken voor militaire doeleinden.