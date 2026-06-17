Rutte: Europese landen al ingesprongen voor 'veel' afzeggingen VS

BRUSSEL (ANP) - De versterkingen die de Verenigde Staten niet langer willen reserveren voor de verdediging van Europa, zijn volgens NAVO-chef Mark Rutte al voor een groot deel ondervangen door Europese NAVO-landen. "Veel" van de Amerikaanse afzeggingen zijn al opgevangen, zei Rutte daags voor een belangrijke vergadering van NAVO-defensieministers. "Sommige al helemaal, sommige bijna."

De VS deelden de andere NAVO-leden een paar weken geleden mee welke troepen en materieel ze niet langer voor Europa willen gereedhouden als het bijvoorbeeld wordt aangevallen door Rusland. Onder andere vliegtuigen en marineschepen krijgen een andere taak, waardoor er gaten dreigden te vallen in de Europese verdediging. De hoogste commandant van de NAVO legde daarop de andere bondgenoten verzoeken voor extra troepen en materieel voor.

Nederland heeft volgens een ingewijde ook een verzoek gekregen en ja gezegd.