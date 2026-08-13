THE BOTTOM (ANP) - Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond (lokale tijd) buiten werking gesteld, zo heeft de overheid woensdag bekendgemaakt. Dat is nodig om de watervoorraden de gelegenheid te geven zich aan te vullen en om de voortdurende productie van drinkwater te ondersteunen.

De overheid hoopt donderdagavond het distributiesysteem weer aan te kunnen sluiten. Omdat de kans groot is dat Saba te maken krijgt met een nog langere periode van droogte, worden inwoners en bedrijven dringend opgeroepen om zuinig om te blijven gaan met hun watervoorraad. Dit houdt onder meer in: korter douchen, wasmachines en vaatwassers alleen gebruiken wanneer ze volledig gevuld zijn, het wassen van auto's beperken en douchewater opnieuw gebruiken voor de planten.

Het kleinste eiland van het Caribisch deel van het Koninkrijk heeft vaker te maken gehad met watertekorten. Omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft, is het sterk afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. Bij langdurige droogte kan dat tot schaarste leiden.

In zowel 2009 als 2013 en tijdens langere droogteperiodes rond 2015 en 2016 liepen de watertekorten zo hoog op dat de Nederlandse marine moest ingrijpen. De laatste keer dat de langdurige droogte voor problemen zorgde voor de drinkwatervoorziening op het eiland was in 2021.

De Algemene Rekenkamer liet twee maanden geleden in een rapport weten dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer voedsel, medicijnen en brandstof. Maar ook het gebrek aan voldoende drinkwatervoorraden baarde de Rekenkamer zorgen. Premier Rob Jetten liet daarop weten met onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië in gesprek te willen gaan over noodvoorraden voor eilanden in het Caribisch gebied.