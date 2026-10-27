Saudi-Arabië onderschept drones en raketten

RIYAD (ANP/AFP/RTR) - Saudi-Arabië zegt in de nacht van maandag op dinsdag aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen te hebben afgeslagen. Er zouden drie ballistische raketten en vier drones zijn onderschept die onderweg waren naar gebieden in respectievelijk het oosten en zuiden van Saudi-Arabië.

Generaal-majoor Turki al-Malki, woordvoerder van de door Saudi-Arabië geleide internationale coalitie die strijdt tegen de Houthi-rebellen, meldt op X dat de luchtverdediging is ingeschakeld.

De afgelopen dagen claimden de Houthi's regelmatig aanvallen op Saudi-Arabië. Het is al weken onrustig door aanvallen van de Jemenitische beweging op onder meer de luchthaven van Riyad. Ondanks aanhoudende aanvallen werd die zondag na twee weken heropend. Saudi-Arabië steunt de regering in Jemen die tegen de Houthi's vecht om de controle in het land.