NEW YORK (ANP/AFP) - Schaakgrootmeester en Kremlincriticus Garri Kasparov staat naar eigen zeggen op een Russische dodenlijst. Volgens de voormalig wereldkampioen schaken is hij daarvan op de hoogte gesteld door de Amerikaanse en Litouwse inlichtingendiensten.

Op Telegram schrijft de 63-jarige Kasparov niet verbaasd te zijn dat hij een doelwit is, maar dat hij "desondanks geschokt" is. Kasparov geldt als fel criticus van het Rusland van president Vladimir Poetin en ontvluchtte in 2013 het land. Sindsdien woont hij in New York.

In 2016 richtte hij met de eveneens gevluchte liberaal Ivan Tjoetrin het Free Russia Forum op, een organisatie die het Kremlin nadien aanmerkte als 'buitenlandse agent', een stok waarmee Rusland dissidente geluiden probeert te bedwingen.

Kasparov voegt eraan toe dat hij zich niet het zwijgen zal laten opleggen, noch zal onderduiken. Hij zegt zich momenteel in te zetten voor het vrijmaken van de bevroren Russische tegoeden om de in Oekraïne geleden schade te compenseren.