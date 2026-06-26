Scheepvaartbedrijf bevestigt aanval in Straat van Hormuz

TAIPEI (ANP/AFP) - Een Taiwanees scheepvaartbedrijf heeft bevestigd dat een containerschip in de Straat van Hormuz is geraakt door een "onbekend object". Het gaat goed met de bemanning, de lading en het schip zelf, stelt containerrederij Evergreen Marine Corp.

Het bericht volgt op meldingen dat donderdag een vaartuig onder vuur was genomen in de belangrijke waterweg voor de Iraanse kust. De krant The New York Times schreef dat het ging om een Iraanse aanval met een drone op een schip van Evergreen Marine. Die volgde op Iraanse waarschuwingen dat schepen hun doortocht moeten afstemmen met de Revolutionaire Garde.

Evergreen Marine meldt niet dat het ging om een Iraanse drone-aanval, maar laat wel weten dat onder meer de ramen op de brug en andere delen van het schip beschadigd zijn na een inslag. "De hoofdmotor en alle navigatieapparatuur bleven normaal functioneren, en er waren geen problemen die de zeewaardigheid van het schip in gevaar brachten."