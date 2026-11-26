BELGRADO (ANP/AFP) - Servië houdt op 27 december vervroegde presidentsverkiezingen, meldt parlementsvoorzitter Aleksandar Čupić. Het land hield in oktober al parlementsverkiezingen, na aanhoudende studentenprotesten tegen de regering en president Aleksandar Vučić. Die trad eerder dit jaar af om te kunnen meedingen naar het premierschap, maar legde het in oktober af tegen de Studentenlijst. Vučić accepteerde nadien zijn verkiezingsnederlaag.

In het land werden grote protesten tegen de overheid gehouden sinds in 2024 de dakconstructie van een treinstation in Novi Sad instortte. Daarbij kwamen zestien mensen te overlijden. Het voorval was aanleiding voor protesten die vervolgens werden neergeslagen door ordediensten, waarbij tientallen demonstranten werden opgepakt. Echt haast werd met het onderzoek naar het dodelijke ongeluk vervolgens niet gemaakt, wat boze burgers alleen maar sterkte in hun woede.

De Studentenlijst heeft naar verluidt wel al een presidentskandidaat in gedachten, maar nog geen naam naar buiten gebracht.