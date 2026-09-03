MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt geen "harde bewijzen" te hebben dat Marokko achter de oversteek van tienduizenden migranten zat bij Ceuta. Wel zei hij dat de Marokkaanse grenspolitie het urenlang liet gebeuren. Ook verweet hij twee Marokkaanse ministers dat ze "onaanvaardbare" uitspraken deden. Daarvoor heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden.

Sánchez spreekt in het Spaanse Congres over de toestroom van meer dan 70.000 mensen in de exclave, eind juli. De meesten keerden binnen enkele uren weer terug, maar duizenden anderen niet. De autoriteiten aan beide kanten van de grens leken weinig te kunnen tegen de grote mensenmassa die in een paar uur tijd vanuit Marokko de grens overstak.

De twee Marokkaanse ministers hadden gezegd dat ze vinden dat de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla bij Marokko horen. De twee gebieden liggen aan de kust in Noord-Afrika, grenzend aan Marokko.