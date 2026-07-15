Spelers Argentinië tonen vlag over Falklandeilanden na WK-duel

ATLANTA (ANP) - Argentijnse spelers hielden na hun 2-1 overwinning op Engeland in de halve finale van het WK voetbal een politiek spandoek omhoog met de tekst "Las Malvinas Son Argentinas" (de Falklandeilanden zijn Argentijns). De Argentijnen noemen de bewuste eilanden in de Zuid-Atlantische Oceaan de Malvinas.

Dit is in strijd met de regels van wereldvoetbalbond FIFA. De gedragscode voor wedstrijden van de FIFA verbiedt "spandoeken, vlaggen, flyers, kleding en andere voorwerpen van politieke, beledigende en/of discriminerende aard" in stadions.

In 1982 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een kortstondig gewapend conflict over de eilanden, waarbij 649 Argentijnse militairen en 255 Britse soldaten omkwamen. De Britten wonnen de strijd en de meerderheid van de eilandbewoners gaf aan deel te willen blijven uitmaken van Groot-Brittannië.

Argentinië stelt dat het de eilanden na de onafhankelijkheid in 1816 van Spanje heeft overgenomen en dat Groot-Brittannië in 1833 de controle overnam via een illegale koloniale daad. Eind april gaf Argentinië aan opnieuw met de Britten te willen onderhandelen over de eilanden.