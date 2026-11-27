COLOMBO (ANP/AFP) - Een man in Sri Lanka die wordt verdacht van het doodsteken van een vrouw is gearresteerd nadat hij tijdens zijn ontsnappingspoging met zijn scooter op een olifant was gebotst. Dat meldt persbureau AFP op gezag van de politie in dat land.

De 49-jarige man kon worden ingerekend en ligt onder politiebewaking in het ziekenhuis, waar hij wordt behandeld voor niet nader genoemde verwondingen. Volgens de autoriteiten is het vermoedelijke moordwapen geborgen.

De verdachte zou tegen de olifant gebotst zijn toen deze plots de weg opliep. Het dier zou volgens getuigen niet gewond zijn geraakt door de aanrijding, en weer de natuur in zijn verdwenen.