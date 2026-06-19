Starmer roept op tot eenheid Labour na verkiezingswinst rivaal

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer heeft opgeroepen tot eenheid binnen regeringspartij Labour. Zijn oproep volgt na de lokale verkiezingsoverwinning van rivaal Andy Burnham, die met zijn behaalde parlementszetel voldoet aan een belangrijke voorwaarde voor het ontketenen van een interne leiderschapsstrijd.

De burgemeester van Manchester wil zo de nieuwe premier worden, maar kan Starmer volgens partijregels nog niet uitdagen. Dat komt omdat de Britse regering alleen mag worden geleid door een parlementslid. Burnham treedt volgende week aan, nog voordat het zomerreces begint.

Partijregels schrijven daarnaast voor dat de uitdager van de partijleider, in dit geval Starmer, gesteund moet worden door minstens 20 procent van de Labourleden in het Lagerhuis. Starmer, wiens populariteit steeds verder afneemt, mag zijn positie verdedigen en heeft meermaals gezegd dat te zullen doen.