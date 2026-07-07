NEW YORK (ANP) - Meerdere straten in het centrum van Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een wolkenkrabber. Volgens burgemeester Zohran Mamdani van New York blijft het 37 verdiepingen tellende gebouw bewegen. Hij beschreef de situatie als ernstig en heeft een groot gebied om de toren heen afgesloten.

De flat in de buurt van Grand Central Station werd omgebouwd van kantoorgebouw naar appartementencomplex. Tijdens de werkzaamheden zagen bouwvakkers dat een aantal kolommen het begaf. Op beelden die bouwvakkers maakten, is te zien hoe stalen balken helemaal omgebogen zijn.

Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. De flat is geëvacueerd, net als omliggende gebouwen en straten. Brandweercommissaris Lillian Bonsignore meldt dat er een instortingszone is ingesteld, schrijft CNN. Al zou de brandweer niet bang zijn voor een eventuele totale instorting, maar voor een gedeeltelijk instorten van het gebouw.

Klacht

The New York Times meldt dat een departement van de lokale overheid dinsdag een klacht heeft ingediend tegen de projectontwikkelaars. Zij zouden graafwerkzaamheden hebben uitgevoerd die verder gingen dan of in strijd waren met de goedgekeurde bouwplannen.

De flat waar sinds 2024 aan wordt gebouwd, had volgens de krant in totaal 22 overtredingen, die teruggingen tot 2020. De overtredingen gingen voornamelijk over het niet indienen van inspectie- en testrapporten van liften. De eigenaren van het gebouw zijn de stad 39.000 dollar (ruim 34.000 euro) aan boetes verschuldigd.