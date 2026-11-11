Tienduizenden demonstranten in Madrid en Barcelona

MADRID (ANP/AFP) - Tienduizenden demonstranten waren woensdagavond op de been in Madrid en Barcelona. Zo'n 120.000 mensen waren aanwezig bij protesten in Madrid en zo'n 55.000 in Barcelona, aldus de autoriteiten. Bij kleinere protesten in andere Spaanse steden waren ook duizenden aanwezig. De demonstranten zijn ontevreden over de hoge prijzen op de huizenmarkt en dalende koopkracht.

In Barcelona waren er enkele geweldsincidenten. Zo werden er objecten naar de politie gegooid en vuilnisbakken in brand gestoken. Ook meldt de Spaanse krant La Vanguardia dat gemaskerde mannen probeerden in te breken bij de Apple Store.

Eerder op woensdag vond al een landelijke staking plaats die met name georganiseerd was om ontevredenheid te uiten over de woningcrisis. Volgens vakbonden legden zo'n 4 miljoen mensen het werk neer. Eerdere protesten om de woningcrisis in het land leidden er al toe dat premier Pedro Sánchez vervroegde verkiezingen uitschreef.