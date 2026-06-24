Tienduizenden huishoudens in Frankrijk zonder stroom door hitte

PARIJS (ANP/AFP) - Zeker 68.000 huishoudens in het westen van Frankrijk zitten zonder stroom door de hittegolf die het land teistert. Volgens de autoriteiten in het departement Finistère hebben de extreem hoge temperaturen gezorgd voor problemen met het elektriciteitsnetwerk.

De stroomuitval begon dinsdagavond bij een transformator, maar duurt door technische problemen nog zeker de hele dag. De prioriteit wordt gegeven aan het herstel van de stroom bij medische faciliteiten. Verzorgingshuizen worden bijvoorbeeld voorzien van generatoren.

Frankrijk kampt al dagen met een hittegolf. Dinsdag was zelfs de warmste dag ooit gemeten in het land en ook voor woensdag geldt code rood in een groot deel van het land. Veel scholen blijven dicht en toeristische plekken hebben hun openingstijden aangepast.

Wetenschappers zeggen dat dit soort extreme hittegolven vaker plaatsvinden door de door mensen veroorzaakte klimaatverandering.