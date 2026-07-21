Tientallen gewonde agenten bij ongeregeldheden in Bologna

BOLOGNA (ANP) - Bij de ongeregeldheden in Bologna zijn in de nacht van maandag op dinsdag tientallen agenten gewond geraakt, melden politievakbonden aan Italiaanse media. Demonstranten raakten slaags met de politie na ophef over de dood van een Marokkaanse man die zondag werd gearresteerd door de politie. De video waarin agenten Abderrahim Fakir op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral op sociale media en zorgde voor veel woede in Bologna.

Italiaanse media als persbureau ANSA en Rai News schrijven dat de "stadsrellen" tot diep in de nacht doorgingen. Demonstranten gooiden onder meer flessen en vuurwerk naar de politie en richtten schade aan in het centrum. Een auto werd in brand gestoken.

De hulpdiensten maakten 's nachts al bekend elf lichtgewonden te hebben behandeld, onder wie vijf agenten. Maar verschillende politievakbonden verklaarden dinsdagochtend dat veel meer agenten gewond zouden zijn geraakt. Zij hebben het over een aantal van tussen de vijftig en zestig gewonden.