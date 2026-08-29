Tientallen gewonden door noodweer in Noord-Italië

CREMONA (ANP) - Door hevig noodweer in grote delen van Noord-Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt. Ook zorgden de extreme omstandigheden voor schade aan tientallen gebouwen en zeker 10.000 auto's. Daarover berichten Italiaanse media.

Het zwaartepunt van de buienstorm die vrijdag en 's nachts van Piedmont in het westen via Lombardije en de stad Venetië naar het oosten trok, lag in de stad Cremona in de Povlakte, waar een tornado huishield. Daarbij vielen 43 gewonden, van wie er nog vier in het ziekenhuis liggen. "De stad in deze toestand zien is ontstellend", zei de burgemeester van Cremona, Andrea Virgilio, tegen de publieke omroep RAI.

Van tientallen huizen en appartementen in Cremona werden de daken vernield. Tien kerken liepen schade op, waaronder de kathedraal. Ook de stadhuistoren raakte beschadigd. Hagelbuien zorgden voor schade aan de auto's. Duizenden bomen zijn omgewaaid. In tien minuten tijd moest de brandweer op honderd meldingen af. In heel Lombardije ging het om vijfhonderd meldingen.