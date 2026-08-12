WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije van vliegtuig is gewisseld wegens een dreiging. Dat deed hij nadat de Amerikaanse krant The Washington Post had onthuld dat de president via een cateringwagen uit Air Force One was gesmokkeld.

"Ze wilden dat ik een andere vlucht zou nemen, een ander vliegtuig - net zo veilig, maar ze wilden dat ik het deed, dus deed ik het. Ik doe wat ze zeggen", vertelde Trump aan verslaggevers, daarbij doelend op de Secret Service die hem beveiligt.

"Ik neem aan dat er een dreiging was. Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel naar gevraagd", aldus de president.

De krant meldde dat Trump van Air Force One werd gehaald voordat het vliegtuig vertrok. Aan boord bevonden zich nog steeds journalisten en naaste medewerkers.