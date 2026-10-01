WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft met zijn Israëlische collega Benjamin Netanyahu over de flydubai-vlucht gesproken. Dat liet hij verslaggevers woensdag weten. Trump noemde het een "ongelooflijk verhaal".

"Ik heb inderdaad uitgebreid met Bibi Netanyahu over deze gebeurtenis gesproken, en het lijkt erop dat de copiloot misschien wel een terrorist was, of misschien wel een gek, en dat hij de piloot heeft neergestoken", zei Trump tegen verslaggevers in het Oval Office.

Door de confrontatie in de cockpit raakte het vliegtuig, dat meer dan 170 passagiers van Dubai naar Tel Aviv vervoerde, in een duikvlucht. Een passagier en leden van de bemanning bestormden uiteindelijk de cockpit en slaagden erin het vliegtuig te stabiliseren.

Israël liet weten dat het om een jihadistisch gemotiveerde daad gaat en dat de aanvaller het toestel wilde laten neerstorten.