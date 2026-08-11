WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump neemt het op voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

"De FIFA zou een vreselijke vergissing maken als ze, om wat voor reden dan ook, overwegen om voorzitter Gianni Infantino te vervangen", schrijft hij op Truth Social. "Hij is fantastisch, hij heeft net het succesvolste WK voorgezeten. Als hij weg is, wordt het nooit meer zo succesvol of winstgevend!"

Infantino kwam onder vuur te liggen om een investeringsplan waarin een nieuw op te richten bedrijf een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal als aandelen zou verkopen.

Maandag haalden de voetbalbonden van Europa (UEFA), Azië (AFC) en Noord- en Midden-Amerika (CONCACAF) in een open brief nog hard uit naar Infantino. De voetbalbonden vinden dat de FIFA de besluitvorming rond het investeringsplan heeft afgedaan als een communicatiefout. "Er is geen erkenning geweest dat het voorstel zelf inherent fout was", schrijven ze.

Infantino blijft voorlopig voorzitter van de FIFA. In 2027 zijn er voorzittersverkiezingen.