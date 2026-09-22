Trump onverstaanbaar bij mediamoment door wegblijven tv-zenders

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis, maar opmerkingen van de Amerikaanse president tijdens de openingsceremonie waren onverstaanbaar. Het mediamoment werd live uitgezonden op de website van het Witte Huis, maar de microfoon pikte het geluid van de president niet op, enkel de helikopter was te horen.

De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen nu die nieuwszender, net als MS NOW en Politico, niet meer welkom is in het Witte Huis. Maandag was CNN aan de beurt om onder meer Trumps reis naar New York te filmen, waar hij deelneemt aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De reis werd daarom niet in beeld gebracht.

Uit solidariteit met de televisiezenders wachtten ook fotografen van onder meer persbureaus AFP en AP, en de kranten The Washington Post en The New York Times urenlang met het verspreiden van foto's van de reis van Trump naar New York.