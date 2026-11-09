WASHINGTON (ANP/RTR) - Het aanbod aan Dana White, baas van de Ultimate Fighting Championship (UFC), om perschef in het Witte Huis te worden, was maar een grapje. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump zondag.

Trump schreef zaterdag op Truth Social dat hij White het aanbod had gedaan, maar het was niet duidelijk of het om een serieus aanbod ging. CNN berichtte op basis van een ingewijde dat White het aanbod had afgeslagen. Op Truth Social smeekte de president White om de baan "alsjeblieft" aan te nemen. Hij omschreef White als "een gewelddadige vechter en krijger".

Het Witte Huis heeft sinds het vertrek van Katie Zacharia vorige maand geen woordvoerder meer. Haar positie werd aan het wankelen gebracht toen discussie ontstond over de vraag of ze terecht de titel van advocaat had gebruikt.