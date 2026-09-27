Trump verwacht deze week nieuwe gesprekken met Iran

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft tegen nieuwssite Axios gezegd dat hij komende week nog nieuwe gesprekken met Iran verwacht. Zaterdag wees hij een Iraans voorstel voor het heropenen van de Straat van Hormuz nog af, maar Iran zei zondag nog te wachten op een officiële reactie.

Trump zei dat het een voorstel was dat de Verenigde Staten misschien een jaar geleden nog hadden aangenomen, maar Iran zou inmiddels zijn hand hebben overspeeld. Vorig jaar was de Straat van Hormuz nog open. Die werd pas afgesloten nadat de VS en Israël afgelopen februari Iran aanvielen.

Bronnen van Axios bevestigen dat er plannen zijn voor nieuwe indirecte gesprekken tussen Iran en de VS. Die zouden zelfs maandag al kunnen plaatsvinden.

Ook afgelopen week is er gesproken door delegaties van beide landen in New York, aan de zijlijn van de bijeenkomst van de Verenigde Naties. Daarna maakte Iran bekend een voorstel te hebben gedaan voor de heropening van de Straat van Hormuz.