Trump viert 80e verjaardag met kooigevechten in tuin Witte Huis

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn tachtigste verjaardag gevierd met een aantal bloedige kooigevechten op het gazon van het Witte Huis. Samen met duizenden toeschouwers keek hij toe hoe de UFC-vechters elkaar te lijf gingen.

Trump liep bij het begin samen met UFC-baas Dana White vanuit het Oval Office naar het groots opgezette tijdelijke stadion. De winnende sporters prezen Trump in hun speeches na afloop van de wedstrijd voor het organiseren van het evenement. Een van hen zorgde voor ophef door in de microfoon te schreeuwen dat Michelle Obama, de vrouw van oud-president Barack Obama, een man is.

Het evenement kreeg van tevoren ook veel kritiek, omdat het niet zou passen bij een president. Ook probeerden inwoners van Washington de gevechten tegen te houden, omdat de tuin van het Witte Huis volgens hen daar niet voor bedoeld is. Ze klaagden over het commerciële karakter van de wedstrijden, door de vele sponsordeals die waren gesloten. De rechter ging hier niet in mee.