WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat nieuwe vliegdekschepen weer stoomkatapulten gebruiken om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem EMALS te vervangen. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten.

Trump noemt EMALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Waarom hij ondanks de voordelen die de Amerikaanse marine aan het systeem toeschrijft zo sterk aan de oudere techniek vasthoudt, is niet duidelijk. De marine stelde bij de keuze voor EMALS dat het minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast.

De nieuwste Chinese vliegdekschepen gebruiken de elektromagnetische techniek juist wel. Ook Frankrijk heeft het systeem gekozen voor zijn nieuwe vliegdekschip.

In de industrie bestaan twijfels over de omschakeling. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing.