SHENZHEN (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag in een interview met Fox News dat hij en de Chinese president Xi Jinping beiden voorstander zijn van regelgeving voor kunstmatige intelligentie (AI) die gericht is op de veiligheid. Ze zouden van plan zijn samen te werken aan "redelijke regels" voor AI.

Trump heeft meermaals aangegeven dat hij voorstander is van zo min mogelijk regels voor AI.

Trump zei ook dat tijdens de ontmoeting met Xi deze week in Shenzhen niet uitgebreid is gesproken over de Amerikaanse chipproducent Nvidia, of over de banden van voormalig Nvidia-CEO Jensen Huang met een vermeende Chinese spion.

De Chinese ambassade in Washington stelde donderdag in een verklaring dat beide landen "hun communicatie en coördinatie moeten versterken, veiligheidsrisico's van AI moeten voorkomen en moeten waarborgen dat AI altijd onder menselijke controle blijft".

De Verenigde Staten en China zijn verwikkeld in een wedloop om superieure AI-modellen te ontwikkelen.