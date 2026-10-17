Trump ziet af van heffingen en sancties op Russische energie

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump ziet af van enorme importheffingen op Russische energie. Deze waren vorige maand opgelegd in een wet die hij had ondertekend. De sancties komen namelijk slecht uit bij Trumps streven om de dieselprijzen te verlagen voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van begin november.

Trump deed vrijdag een beroep op een afwijkingsclausule in de wet. Met deze zogenoemde Graham-wet, waarvan de recent overleden senator Lindsey Graham de belangrijkste voorstander in het Congres was, zou Rusland met sancties gestraft worden voor de inval in Oekraïne.

"Hierbij verleen ik vrijstelling van de toepassing van de sancties, beperkingen en heffingen waarin de Graham Act voorziet. Ik heb het Congres een verklaring toegestuurd dat het verlenen van een dergelijke vrijstelling op dit moment in het nationale belang van de Verenigde Staten is", aldus Trump.

Op grond van de wet had Trump dertig dagen de tijd om heffingen van 100 procent in te stellen op alle goederen die de VS binnenkomen uit de vijf grootste afnemers van Russische ruwe olie of gas. Ook zouden talloze Russische entiteiten sancties opgelegd krijgen en zou er een heffing van 500 procent komen op alle Amerikaanse import van Russische energieproducten. Die termijn van een maand zou op 18 oktober verlopen.