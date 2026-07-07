ANKARA (ANP) - De Turkse vicepresident Cevdet Yilmaz heeft de NAVO-bondgenoten opgeroepen om alle beperkingen op de wapenhandel met Turkije op te heffen. Het gastland van de NAVO-top hoopt deze bijeenkomst aan te kunnen grijpen om bijvoorbeeld het verbod op de aankoop van Amerikaanse F-35's weg te nemen.

"Als we de gezamenlijke militaire bereidheid van de alliantie willen verbeteren, moeten we al deze zinloze barrières opheffen", zei Yilmaz tijdens de top in Ankara. Volgens hem kan Turkije op die manier beter bijdragen aan de versterking van het Europese gedeelte van de NAVO.

De Verenigde Staten besloten in 2019 dat de Turken geen F-35-gevechtsvliegtuigen meer mochten kopen omdat ze een Russisch afweersysteem hadden gekocht. Een jaar eerder staakte Frankrijk al de samenwerking aan een luchtverdedigingssysteem omdat de betrekkingen waren verslechterd. Ankara mocht daarna niet meer het SAMP/T-systeem kopen.