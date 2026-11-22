ANTALYA (ANP) - De Turkse voorzitter van de VN-klimaattop in Antalya, klimaatminister Murat Kurum, is hoopvol dat landen erin zullen slagen een akkoord te bereiken. "Dat is onze verwachting", zei hij zondagochtend.

Turkije en medevoorzitter Australië legden in de nacht van zaterdag op zondag een nieuwe tekst voor een slotverklaring op tafel. Daarin ontbreekt opnieuw een expliciete verwijzing naar fossiele brandstoffen, een belangrijke voorwaarde voor veel landen.

Volgens Kurum zijn er zondagochtend "kleine verzoeken" van landen binnengekomen over de tekst. "Die evalueren we ook. We zullen proberen te doen wat in ons vermogen ligt. En we zullen het zien in de vergadering. We zijn hoopvol."

De afsluitende plenaire vergadering, waarin de tekst zou kunnen worden 'afgehamerd', stond aanvankelijk gepland voor 09.00 uur lokale tijd (07.00 uur Nederlandse tijd). Inmiddels is duidelijk dat dat zeker een uur later wordt.