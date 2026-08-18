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Twee doden door schietpartij op school in de Filipijnen

18 aug , 5:21Buitenland
anp180826052 1
ANP
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ZAMBOANGA (ANP) - Bij een schietpartij op een middelbare school in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag twee doden gevallen. Volgens de lokale autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle.
De burgemeester van Zamboanga, Khymer Adan Olaso, zei tegen de Filipijnse radiozender DZMM dat beide slachtoffers scholieren waren, van wie een de dader. Hij zou zichzelf om het leven hebben gebracht.
Het is de tweede schietpartij op een school in de Filipijnen in bijna twee maanden. In juni werden op een school in Tacloban City drie scholieren gedood toen twee van hun schoolgenoten begonnen te schieten op de campus. Twintig anderen raakten gewond.
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